تقارير: نتيجة مباراة الاتحاد والأهلي ستحدد مستقبل بيليتش مع العميد

كشفت تقارير صحفية سعودية مطلعة أن نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد المقبلة في الجولة الـ 22 من الدوري السعودي، يوم الجمعة المقبل، ستكون المفصلية في مسيرة المدرب الكرواتي سلافين بيليتش من عدمه مع فريق الاتحاد.

وبحسب ما نقلت ”صحيفة“ الاقتصادية وفقًا لمصادر خاصة بها، فإن إدارة الاتحاد تعاني ضغوطًا كبيرة لإقالة بيليتش، لسوء النتائج التي وضعت الفريق قريبًا من الهبوط، ولا سيما عقب الخسارة أمام الهلال 2/0 أمس الأول في الجولة الـ21.

الجدير بالذكر أن بيليتش كان قد تحدث خلال المؤتمر الصحافي عقب الخسارة الأخيرة له أمام الهلال بأنه لا يخشى الإقالة، وأن إدارة الاتحاد هي المسؤولة عن استمراره أو إقالته.

ويحتاج الاتحاد للفوز في 6 مباريات قادمة من الـ 9 مباريات لضمان البقاء أو على الأقل تحقيق نحو 18 نقطة لضمان الوصول للنقطة الـ 33.