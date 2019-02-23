رئيس نادي أُحد السعودي: مؤمن زكريا يعاني خللًا طبيًا يمنع استمراره في الملاعب (فيديو)

فجّر سعود الحربي، رئيس نادي أُحد السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه أن اللاعب المصري مؤمن زكريا مهاجم الفريق المعار من النادي الأهلي المصري يعاني خللًا طبيًا يمنع استمراره في الملاعب.

وقال الحربي خلال تصريحات لبرنامج ”الديوانية“ على قناة ksa sports، مساء الجمعة:“سنعلن في بيان رسمي موقف زكريا بالكامل بناءً على الفحوصات الطبية التي تمنع استمراره في الملاعب، واللاعب خضع للتدريبات في بداية إعارته، ولاحظنا وجود مشكلة، وخضع لفحص طبي شامل أثبت استحالة استمراره، وممارسته كرة القدم“.

وأشار إلى أنه سيرسل التقارير الطبية الخاصة به لفسخ الإعارة، وسيطلب ضم لاعب أجنبي بديل لمؤمن زكريا بناءً على هذه الظروف التي حدثت للاعب.

واعترف رئيس أُحد بأن فريقه يمر بظروف صعبة للغاية في مشوار الدوري السعودي، خاصة أن هناك لاعبين تم ضمهم غير موفقين، إلى جانب أن الفريق لم يوفَّق في استقدام مدير فني ناجح، كما أن الأوضاع المالية لم تكن على ما يرام بالمقارنة بالعديد من الأندية الأخرى بالدوري السعودي.

وأوضح أن هناك 5 مباريات مهمة بالنسبة لفريقه لحسم بقائه بالدوري، مؤكدًا أنه طالب من قبل بزيادة عدد أندية الدوري السعودي في الموسم الجديد خاصة مع زيادة اللاعبين الأجانب، وبالتالي يجب أن يكون هناك مجال للاعب السعودي للتواجد مع أندية مميزة.

ويحتل أُحد المركز السادس عشر والأخير في ترتيب الدوري السعودي، برصيد 12 نقطة، وقد حقق 3 انتصارات فقط.