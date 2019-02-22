أسطورة نادي الهلال يعلّق على تصفيق جماهير الاتحاد له خلال الكلاسيكو‎ (شاهد)

بادر قائد نادي الهلال السعودي محمد الشلهوب بردّ التحية لجماهير الاتحاد التي أحسنت له التحية أثناء خروجه من المباراة التي جمعت الفريقين أمس.

وكان الهلال قد نجح في التغلب على الاتحاد بهدفين نظيفين في مباراة الكلاسيكو، أمس، ليرفع الهلال فارق الصدارة مع النصر إلى 9 نقاط، علمًا بأن للنصر مباراة مؤجلة.

وغرّد الشلهوب عبر صفحته على تويتر، قائلًا:“جمهور الاتحاد اعتدنا منه هذا الوفاء بمعنى هذه الكلمة.. شكرًا لهم.. أسعدوني كثيرًا بالتحية.. وهي تاج على رأسي“.

وخلال استبدال اللاعب وجَّهت جماهير الفريقين التحية للشلهوب، وقام قائد الهلال بمبادلتها التحية، خاصة جماهير الاتحاد.