الشباب يصعق القادسية في اللحظات الأخيرة ويصعد للمركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

نجح جمال بلعمري، لاعب فريق الشباب الأول لكرة القدم، في اقتناص 3 نقاط غالية، بعد إحرازه هدف الفوز في شباك القادسية قبل النهاية بخمس دقائق، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهى شوط المباراة الأول، ولم يشهد الكثير من الفرص بين الفريقين، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب، تخلله بعض المبادرات الفردية من لاعبي الفريقين.

وأطلق الجزائري جمال بلعمري قذيفة أرضية على يمين حارس القادسية، في الدقيقة 85، سكنت الشباك وجلبت لفريقه النقاط الثلاث.

الانتصار رفع رصيد الشباب إلى 40 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد القادسية عند 23 نقطة، في المركز الحادي عشر.

ويستضيف الشباب في الجولة المقبلة نظيره النصر، الخميس المقبل، في حين يحل القادسية ضيفًا على الرائد، الجمعة المقبل، في ذات الجولة.