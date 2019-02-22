التعاون يكتسح الباطن ويخطف المركز الرابع من الأهلي في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

اكتسح فريق التعاون ضيفه الباطن، بأربعة أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين للدوري السعودي لكرة القدم.
أحرز رباعية التعاون، لاعب النيجر عبد الفتاح آدم (هدفين) والكاميروني ليندر تاوامبا (هدفين) في الدقائق 19 و50 و70 و76 من زمن اللقاء.
الهدف الأول لنادي #التعاون سجله اللاعب عبدالفتاح ادم في الدقيقة 19
التعاون 1 : 0 الباطن
#دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان
#التعاون_الباطن
#دوري_بلس pic.twitter.com/eWasOMPydE
— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٢ فبراير ٢٠١٩
الهدف الثاني لنادي #التعاون سجله اللاعب عبدالفتاح ادم في الدقيقة 50
التعاون 2 : 0 الباطن
#دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان
#التعاون_الباطن
#دوري_بلس pic.twitter.com/kmcoN6Ij3C
— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٢ فبراير ٢٠١٩
الهدف الثالث لنادي #التعاون سجله اللاعب توامبا في الدقيقة 70
التعاون 3 : 0 الباطن
#دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان
#التعاون_الباطن
#دوري_بلس pic.twitter.com/3JD2Ja4BQe
— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٢ فبراير ٢٠١٩
الهدف الرابع لنادي #التعاون سجله اللاعب توامبا في الدقيقة 76
التعاون 4 : 0 الباطن
#دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان
#التعاون_الباطن
#دوري_بلس pic.twitter.com/sHnzDh6Odf
— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٢ فبراير ٢٠١٩
ثم جاء هدف الباطن الوحيد عن طريق البرازيلي جونثان بينتس، في الدقيقة 79 من زمن المباراة.
الهدف الأول لنادي #الباطن سجله اللاعب جوناثان في الدقيقة 79
التعاون 4 : 1 الباطن
#دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان
#التعاون_الباطن
#دوري_بلس pic.twitter.com/34FqFhF8RY
— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٢ فبراير ٢٠١٩
واستغل التعاون تعثر الأهلي، الذي خسر 2-1 من الفتح يوم الأربعاء، ليتساوى معه في رصيد النقاط لكن التعاون ارتقى إلى المركز الرابع بفارق الأهداف.
بهذه النتيجة، ارتقى التعاون إلى المركز الرابع برصيد 36 نقطة، في حين تجمد رصيد الباطن عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر.
ويتصدر المسابقة فريق الهلال برصيد 52 نقطة بفارق 9 نقاط عن النصر.