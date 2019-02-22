التعاون يكتسح الباطن ويخطف المركز الرابع من الأهلي في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

التعاون يكتسح الباطن ويخطف المركز الرابع من الأهلي في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

اكتسح فريق التعاون ضيفه الباطن، بأربعة أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين للدوري السعودي لكرة القدم.

أحرز رباعية التعاون، لاعب النيجر عبد الفتاح آدم (هدفين) والكاميروني ليندر تاوامبا (هدفين) في الدقائق 19 و50 و70 و76 من زمن اللقاء.

ثم جاء هدف الباطن الوحيد عن طريق البرازيلي جونثان بينتس، في الدقيقة 79 من زمن المباراة.

واستغل التعاون تعثر الأهلي، الذي خسر 2-1 من الفتح يوم الأربعاء، ليتساوى معه في رصيد النقاط لكن التعاون ارتقى إلى المركز الرابع بفارق الأهداف.

بهذه النتيجة، ارتقى التعاون إلى المركز الرابع برصيد 36 نقطة، في حين تجمد رصيد الباطن عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويتصدر المسابقة فريق الهلال برصيد 52 نقطة بفارق 9 نقاط عن النصر.

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