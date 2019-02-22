التعاون يكتسح الباطن ويخطف المركز الرابع من الأهلي في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

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استغل التعاون تعثر الأهلي، الذي خسر 2-1 من الفتح يوم الأربعاء، ليتساوى معه في رصيد النقاط، لكن التعاون ارتقى إلى المركز الرابع بفارق الأهداف.