غوميز يخيف طفلًا سعوديًا أثناء احتفاله بهدفه في الاتحاد ثم يصالحه بطريقة رائعة‎ (فيديو)

أصيب أحد الأطفال من حاملي الكرات بالذعر، خلال مباراة الهلال والاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ بسبب الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم الزعيم.

وأظهر مقطع فيديو رد فعل أحد الأطفال على احتفاله بعد إحرازه الهدف الأول، حيث هرع الطفل من غوميز وهو يحتفل بالهدف على طريقته، وسارع بالهرب من أمامه خوفًا منه، وهو ما دفع المهاجم إلى البحث عن الطفل عقب اللقاء وإهدائه التي شيرت.

ردة فعل الطفل لحظة أحتفال بافيتيمبي غوميز بالهدف الأول ????????. pic.twitter.com/mYnk5JouSG — قروب الموج الأزرق (@Almoj_alazra8) ٢١ فبراير ٢٠١٩

وحش .. في نفس الوقت اخلاق ..

غوميز اهدى الطفل الخائف وقت فرحته قميصه بعد اللقاء ???? pic.twitter.com/1evIqr5Syc — حمد الصويلحي (@H_swilhy) ٢١ فبراير ٢٠١٩

يذكر أن غوميز أحرز الهدف الأول في الدقيقة 67 من اللقاء الذي جمع الهلال والاتحاد، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجعله يتصدر هدافي الدوري بـ 17 هدفًا.

وسجّل غوميز وزميله سالم الدوسري هدفين في الشوط الثاني بمساعدة البديل سيباستيان جيوفينكو، ليفوز الهلال 2-صفر على غريمه وضيفه الاتحاد في مباراة قمة بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الخميس.

وأحكم الهلال قبضته على صدارة المسابقة برصيد 52 نقطة بفارق تسع نقاط عن النصر أقرب منافسيه، الذي يواجه الفيحاء بعد غدٍ السبت.

وفشل الاتحاد في تحقيق أول فوز على ملعبه هذا الموسم، كما تعرض لأول هزيمة في ست مباريات، ليبقى في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة.