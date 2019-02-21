شاهد اشتباك اللاعبين والجماهير خلال مباراة الهلال والاتحاد بالدوري السعودي (فيديو)

اشتبك لاعبو الهلال والاتحاد، عقب نهاية مباراة الفريقين في قمة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس، والتي شهدت فوز ”الزعيم“ بثنائية نظيفة.

وبدأت المناوشات بعدما قام أحد لاعبي الهلال بالتوجه إلى جماهير الاتحاد، التي قذفته بزجاجات المياه، ثم رفع إليهم يده وطالبهم بالمزيد.

وبعد هذه اللقطة اشتبك لاعبو الفريقين، حتى تدخل أمن الملعب وقام بالتفريق بينهم.

فيديو للاعب الهلال وهو يستفز جماهير الاتحاد#الاتحاد_والهلال pic.twitter.com/p4ZGxP91Nr — عالم المستديرة (@W1Football) ٢١ فبراير ٢٠١٩

وسجل الهداف بافتيمبي غوميز وزميله سالم الدوسري هدفين في الشوط الثاني بمساعدة البديل سيباستيان جيوفينكو، ليفوز الهلال 2-صفر على غريمه وضيفه الاتحاد.

وأحكم الهلال قبضته على صدارة المسابقة برصيد 52 نقطة، بفارق تسع نقاط عن النصر أقرب منافسيه الذي يواجه الفيحاء بعد غدٍ السبت.