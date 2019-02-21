ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدف بافيتيمبي غوميز في مباراة الهلال والاتحاد (صورة)

افتتح النجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز التسجيل في مباراة ناديه الهلال مع الاتحاد، في قمة مباريات الجولة الـ 21 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف غوميز بتسديدة قوية في الدقيقة 67، بعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وسجل غوميز الهدف رقم 17 في الدوري السعودي الموسم الحالي، ليبتعد في صدارة الهدافين.

في حين يأتي كريستيان جوانكا لاعب الاتفاق، وعمر السومة لاعب الأهلي في المركز الثاني ولكل منهما 14 هدفًا.

في حين سجل كل من عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر، ودجانيني تافاريس لاعب الأهلي، وليندر تاوامبا لاعب التعاون 13 هدفًا، ويحتلون المركز الثالث.

في المقابل سجل محمد الصيعري لاعب الحزم 10 أهداف ويأتي في المركز الرابع.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري السعودي