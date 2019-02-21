مباراة الهلال والاتحاد.. تسديدة رائعة من محمد كنو وفواز القرني بالمرصاد (فيديو)

سدد محمد كنو لاعب نادي الهلال كرة رائعة على مرمى الاتحاد، لكن يقظة الحارس فواز القرني حرمت الزعيم من افتتاح التسجيل.

وسدد محمد كنو كرة مخادعة لكن الحارس فواز القرني كان يقظًا ليبعد الكرة إلى ركة ركنية في الدقيقة 37.

#الاتحاد_والهلال

هدف محقق من محمد كنو الدقيقة 35 ولكن حارس الاتحاد كان في الحسبان ???????????????? pic.twitter.com/avBrJR8ojl — محممد الزهرانيّⓂ️ (@Mq600) ٢١ فبراير ٢٠١٩

ويتربع الهلال على قمة الدوري السعودي برصيد 49 نقطة من 20 مباراة وحقق 15 انتصارًا وتعادل 4 مرات وخسر مرة وحيدة، وسجل الفريق 51 هدفًا وهو صاحب الهجوم الأقوى بالطبع، ومهاجمه الفرنسي بافتيمبي جوميز هداف الدوري برصيد 16 هدفًا واستقبل الفريق 22 هدفًا.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 15 نقطة فقط، وحصد العميد 3 انتصارات فقط من 20 مباراة بينما تعادل 3 مرات وتلقى 14 هزيمة.

وسجل الاتحاد خلال 20 مباراة 21 هدفًا بينما استقبل 33 هدفًا، ويعد النجم السعودي فهد المولد هداف الفريق ببطولة الدوري برصيد 8 أهداف.