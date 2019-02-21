أهداف مباراة الهلال والاتحاد.. 2/0 للزعيم (فيديو)

سجل الفرنسي بافيتيمبي غوميز الهدف الأول لناديه الهلال، في المباراة التي تجمعه مع الاتحاد في قمة منافسات الجولة الـ 21 من الدوري السعودي للمحترفين.

وحصل الهلال على ركلة ركنية لعبها الإيطالي سیباستیان جيوفينكو، وصلت إلى غوميز الذي سددها قوية في مرمى فواز القرني في الدقيقة 67.

???? فيديو للهدف الأول لنادي #الهلال سجله اللاعب: بافتيمبي غوميز في الدقيقة 67 #الاتحاد_الهلال pic.twitter.com/TIH5bAmTSH — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢١ فبراير ٢٠١٩

???? فيديو للهدف الثاني لنادي #الهلال سجله اللاعب: سالم الدوسري في الدقيقة 82 #الاتحاد_الهلال pic.twitter.com/IjyBGcvwOQ — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢١ فبراير ٢٠١٩

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، وفي رصيده 49 نقطة من 20 مباراة، بفارق 6 نقاط عن النصر الثاني، في حين يملك الاتحاد 15 نقطة في المركز الخامس عشر (قبل الأخير)، وقد حقق 3 انتصارات فقط، مقابل 6 تعادلات و11 خسارة.

ويعود آخر فوز للاتحاد على الهلال إلى أكتوبر 2016، عندما فاز 2/0 في الدوري السعودي، وبعدها خسر 3 مرات، بواقع 3/1 مرتين، و2/1، وتعادل مرتين.

وفيما يلي تشكيلة الاتحاد :

فواز القرني، سعود عبدالله، زياد الصحفي، داكوستا، منصور الحربي، بغداد باجندوح، كريم الأحمدي، فهد المولد، غاري مينديز رودريغيز، عبدالعزيز علي البيشي، أليكساندر بريوفيتش.

أما تشكيلة الهلال فجاءت كما يلي:

عبدالله المعيوف، محمد البريك، ديجنيك، ألبرتو بوتيا، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، كنو، محمد الشلهوب، سالم الدوسري، آندريه كاريلو وغوميز.