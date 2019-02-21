مباراة الهلال والاتحاد.. جيوفينكو: أريد كتابة التاريخ مع ”الزعيم“

قال الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، مهاجم نادي الهلال السعودي، إنه قرر الانضمام إلى صفوف ”الزعيم“؛ رغبة في كتابة التاريخ.

وأضاف جيوفينكو، في مقابلة مع صحيفة ”لاغازيتا ديلوسبورت“ الإيطالية، اليوم الخميس، ”أريد أن أكون أول لاعب يحقق بطولات في أوروبا، وأمريكا الشمالية، وفي آسيا رفقة الهلال، ولا يزال لدي أمل في العودة إلى إيطاليا مرة أخرى“.

وانضم جيوفينكو إلى صفوف الهلال في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث أشارت تقارير إلى أنه سيحصل على 10 ملايين يورو سنويًا في الزعيم السعودي.

ودخل جيوفينكو قائمة نادي الهلال التي ستواجه الاتحاد، مساء اليوم الخميس، على ملعب ”الجوهرة المشعة“، في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين للدوري السعودي لكرة القدم.

وأكد جيوفينكو أنه يعشق التحدي، ولذلك فإنه يريد أن يصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يفوز بالبطولات في 3 قارات مختلفة.

وتابع الإيطالي البالغ من العمر 32 عامًا، بقوله: ”مطلع أكتوبر الماضي، قدّم نادي تورنتو الكندي عرضًا سخيفًا لتجديد عقدي معهم، كنت أتوقع المزيد من التقدير، والتعامل بصورة مختلفة، بعد الإنجازات التي حققتها رفقة الفريق، لقد شعرت بخيبة الأمل، وعدم وجود احترام في التعامل معي من جانبهم“.

وأردف قائلًا: ”وافقت على عرض الهلال، ليس بسبب الأموال، ولكن لأن الزعيم يملك جماهيرية عريضة هنا في المملكة، ويبلغ عدد أنصاره ما يقرب من 8 ملايين مشجع، هذا رقم هائل، يعادل جماهيرية الأندية الكبرى في إيطاليا“.

وتابع جيوفينكو بقوله، إن رقمه المفضل هو 10، ولكنه قرر أن يظل هذا الرقم رفقة زميله السعودي محمد الشلهوب، وقال: ”الشلهوب يستحق هذا الرقم أكثر مني، وقررت أن أرتدي رقم 9“.

ورفض جيوفينكو التسليم بأن مستقبله الكروي انتهى تمامًا في إيطاليا، وقال إنه سيعود مرة أخرى إلى المنافسات في الدوري الإيطالي؛ لأنه يعشق التحدي، ولا يزال قادرًا على العطاء سنوات طويلة.