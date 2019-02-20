هدف مباراة الأهلي والفتح.. محمد المجحد يتقدم لأصحاب الأرض (فيديو)

هدف مباراة الأهلي والفتح.. محمد المجحد يتقدم لأصحاب الأرض (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم محمد المجحد لاعب نادي الفتح بهدف في شباك النادي الأهلي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في افتتاح الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي.

وسدد المجحد كرة قوية في الدقيقة السابعة اصطدمت بمدافع الأهلي وسكنت الشباك.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة، بينما يحتل الفتح المركز السابع برصيد 28 نقطة.

وتقابل الفريقان من قبل في 19 مباراة سابقة بدوري المحترفين السعودي، فاز الأهلي في 12 مواجهة بينما حقق الفتح الفوز في 3 مواجهات وتعادلا في 4 مباريات.

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