هدف مباراة الأهلي والفتح.. محمد المجحد يتقدم لأصحاب الأرض (فيديو)

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يحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة، بينما يحتل الفتح المركز السابع برصيد 28 نقطة.