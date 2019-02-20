هل يتم نقل مباريات الدوري السعودي على بعض القنوات العالمية؟ (فيديو)

كشف مسلي آل معمر، رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأربعاء، أن مباريات الدوري السعودي، محل اهتمام بضع قنوات عالمية، مشيرًا أن الرابطة كانت وسيطًا بين بعض القنوات، و“STC“ الناقل لمباريات الدوري السعودي، لنقل بعض مباريات الدوري على تلك القنوات.

وقال آل معمر على هامش توقيع عقد رعاية الدوري السعودي مع شركة ”شنايدر إلكتريك“: ”سبق وأن تلقينا طلبًا من إحدى القنوات الدولية العالمية، لنقل بعض مباريات الدوري السعودي، وأحلنا الموضوع للناقل الحصري“.

#فيديو_الرياضية :

مسلي آل معمر رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين: تلقينا طلب من قناة رياضية عالمية لنقل عددٍ من مباريات الدوري السعودي، وأحلنا الملف إلى الناقل الرسمي للتفاوض بشأن ذلك pic.twitter.com/HCTLsOkTEf — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) February 20, 2019

وأضاف: ”نحن لا نملك حق التفاوض، الحق لإس تي سي، في التفاوض مباشرة مع طالبي نقل بعض مباريات الدوري“.

وانضمت شركة شنايدر إلكتريك، إلى رعاة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، لتكون أحدث الشركاء في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بداية من النسخة المقبلة، وفقًا لاتفاق مالي لم تكشف ملامحه.

وتطور ”شنايدر إلكتريك ”، تقنياتٍ وحلولًا متصلة لإدارة الطاقة والعمليات بأسلوب مستدام وفعال وموثوق وآمن، كما أنها تستثمر في البحث والتطوير لتعزز ابتكاراتها ومكانتها المتميزة، مع التزامها القوي بتحقيق التنمية المستدامة.