لماذا سيغيب ناصر الشمراني عن مباراة الاتحاد والهلال في كلاسيكو الدوري السعودي؟

كشف تقارير صحفية، أن ناصر الشمراني، المنضم لصفوف نادي الاتحاد السعودي، يوم الثلاثاء، سيغيب عن مواجهة فريقه المرتقبة ضد الهلال، مساء غد الخميس، في كلاسيكو الدوري السعودي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، فسوف يستهل الشمراني مشواره مع فريق الاتحاد ابتداءً من مواجهة الفيحاء في الـ 8 من مارس المقبل، في إطار الجولة الـ 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ولن يتمكن الشمراني من دعم الفريق، المنضم إليه اليوم الثلاثاء بعقد ”هاوٍ“، في مباراتيه أمام الهلال الخميس المقبل، والأهلي الجمعة بعد المقبل، إذ تنص المادة الـ 21 من لائحة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على تعليق مشاركة اللاعب ”الهاوي“ مع فريقه الجديد حتى مرور 30 يومًا من تاريخ آخر مباراة لعبها.

وشهدت الجولة الـ 18 من الدوري، آخر مشاركة للشمراني مع الشباب فريقه السابق، عندما لعب في الـ 4 من فبراير الجاري، 69 دقيقة أمام الرائد، قبل استبداله بخالد كعبي.

وكانت إدارة الاتحاد أعلنت التعاقد مع الشمراني بصيغة ”هاوٍ“ حتى نهاية الموسم، على أن يتم تسليمه رواتب شهرية فقط.

ويمر الاتحاد بواحد من أسوأ المواسم في تاريخه، ويحتل المركز قبل الأخير قبل ست مباريات على نهاية الموسم.

وتعهد الشمراني، أفضل لاعب آسيوي عام 2014، بمساعدة الاتحاد على العودة للمسار الصحيح.

وقال في حسابه على تويتر: ”اليوم صفحة جديدة في مسيرتي الاحترافية مع نادي الاتحاد الكبير بجمهوره ورجالاته ولاعبيه وجميع المنتمين له“.

وبدأ الشمراني، الذي سجل 19 هدفًا في 78 مباراة دولية، مشواره مع الوحدة وانتقل منه إلى الشباب في 2007 بعد أن لعب بين صفوفه على سبيل الإعارة في 2005-2006.

وانتقل إلى الهلال في 2013 وأمضى النصف الثاني من موسم 2016-2017 معارًا إلى العين الإماراتي، ثم عاد للشباب قبل بداية الموسم التالي.

ونال الشمراني لقب الدوري السعودي مرتين مع الشباب في 2006 و2012، ومرة واحدة مع الهلال في 2017.