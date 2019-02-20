الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفتح اليوم في الدوري السعودي

يصطدم النادي الأهلي السعودي بنظيره الفتح، مساء اليوم الأربعاء، في افتتاح الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي.

ويأمل الأهلي، بقيادة مدربه الأوروغوياني خورخي فوساتي، في تحقيق الفوز على حساب الفتح ومصالحة الجماهير الأهلاوية، بعد الخسارة في الجولة العشرين من نادي النصر بنتيجة هدفين مقابل هدف في ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

ويدخل الأهلي اللقاء بروح معنوية مرتفعة بعد تحقيقه نتيجة إيجابية في كأس زايد للأندية الأبطال بتعادله مع الوصل الإماراتي بنتيجة هدفين لكل فريق في ذهاب ربع النهائي.

أما نادي الفتح فنجح في تحقيق الفوز في الجولة العشرين على حساب نادي الفيحاء، يوم الخميس الماضي، بثنائية مقابل هدف.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة، بينما يحتل الفتح المركز السابع برصيد 28 نقطة.

وتقابل الفريقان من قبل في 19 مباراة سابقة بدوري المحترفين السعودي، فاز الأهلي في 12 مواجهة بينما حقق الفتح الفوز في 3 مواجهات وتعادلا في 4 مباريات.

سجل الأهلي في شباك الفتح 46 هدفًا بينما أحرز الفتح 19 هدفًا، آخر مباراة جمعت الفريقين بالدوري انتهت لصالح الأهلي بنتيجة 5-1، كما أن ”الراقي“ فاز بآخر 10 مواجهات أمام الفتح الذي لم يفز منذ ديسمبر 2013.

الموعد والقنوات الناقلة

وستقام مباراة الأهلي والفتح، الساعة السادسة والثلث مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة والثلث بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي KSA SPORTS ودوري بلس.