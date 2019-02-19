شكوى إلى لجنة الانضباط ضد حكم دولي سعودي سابق.. تعرَّف على السبب 

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن الحكم السابق ومقيم الحكم، أحمد الوادعي، تقدم بشكوى للجنة الانضباط والأخلاق، ضد الحكم الدولي، وعضو لجنة الحكام السابق، عبدالله القحطاني.

وتداول البعض مقطعًا للحكم السابق عبدالله القحطاني بثه أحد البرامج الرياضية، وذكر فيه أن هناك حكامًا يعرفهم بالأسماء كانوا يسافرون مع أعضاء شرف خلال الإجازات، واستشهد بمرعي العواجي، وأنه تحدث معهم بهذا الخصوص.

وبحسب ما نقلته صحيفة ”الجزيرة“، فإن الوادعي طالب القحطاني بذكر أسماء الحكام الذين يسافرون مع أعضاء الشرف، كما ذكر القحطاني لأحد البرامج، وإذا لم تثبت اتهاماته يجب أن يطبّق عليه النظام.

وكان القحطاني قد خرج في تصريحات فضائية عبر برنامج ”الوقت الأصلي“ بتلميحات مسيئة، حيث قال إن عددًا من الحكام يسافرون برفقة عدد من أعضاء شرف بعض الأندية.

وأثارت تصريحات القحطاني الشارع الرياضي، حيث طالبته الجماهير بالكشف عن أسماء هؤلاء الحكام، وألا يلقي كلامًا جزافًا.

وقال الوادعي:“ما تحدث به القحطاني كلام خطير، ويجب عليه كشف أسماء هؤلاء، سواء الحكام أو أعضاء الشرف، وفي حال أنه رفض ذلك يجب أن يُعاقب من قبل لجنة الانضباط ،لأنه أساء لجميع الحكام“.

فيما قال رئيس لجنة الحكام السابق، عمر المهنا:“عبدالله القحطاني شخص صريح، ويهمه نجاح التحكيم السعودي، وكنت أتمنى أن يذكر أسماء الحكام الذين يسافرون مع أعضاء شرف بعض الأندية، ولا يرمي الكلام جزافًا“.