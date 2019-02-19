نادي الاتحاد السعودي يعلن رسميًا ضم ناصر الشمراني

أعلن نادي الاتحاد السعودي رسميًا تعاقده مع اللاعب ناصر الشمراني لتمثيل الفريق، كلاعبٍ هاوٍ حتى نهاية الموسم.

وكشف النادي عبر حسابه على تويتر على صور توقيع اللاعب، وارتدائه قميص ”النمور“ رسميًا.

وكانت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان قد وقعت الأحد، مخالصة مالية مع ناصر الشمراني، مهاجم الفريق السابق، وتسليمه كافة مستحقاته المالية.

وقدّمت إدارة النادي شكرها للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنية له التوفيق في مسيرته المقبلة، وكان الشمراني ”35 عامًا“ قد عاد إلى الشباب في 2017 بعقد لمدة عامين، بعد أن تركه عام 2013 لينضم حينها إلى الهلال. ولعب الشمراني ضمن صفوف الشباب لمدة ستة مواسم، إذ سبق له التواجد في الفريق بين عامي 2007 و2013، وحصل على لقب هداف الدوري السعودي خمس مرات، كما توّج بلقب أفضل لاعب في آسيا عام 2014.

وقال الشمراني عبر حسابه على تويتر: ”اليوم صفحه كروية جديدة في مسيرتي الاحترافية مع نادي الاتحاد الكبير بجمهوره ورجالاته ولاعبيه وجميع المنتمين له، بإذن الله أكون قد ثقتكم فيني، أعدكم بالعمل مع زملائي لعودة الفريق لوضعه الطبيعي والمسار الصحيح“.