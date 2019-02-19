نائب رئيس نادي الاتحاد السعودي يقاضي مغردين بسبب الحكم فهد المرداسي

كشفت تقارير صحفية سعودية أن حمد الصنیع، نائب رئیس نادي الاتحاد السعودي، قد بدأ في إجراءات مقاضاة كل من أساء له في وسائل التواصل الاجتماعي على خلفیة ظھور الحكم فھد المرداسي عبر مقطع فیدیو یوم أمس.

وكان فيديو المرداسي قد لاقى تعاطفًا كبيرًا من قبل الجماهير والمغردين الذين بدأوا في التلميح ضد الصنیع على أنه السبب فيما جرى للحكم.

وقالت صحيفة المدينة إن الصنيع قرر اللجوء للقضاء لأخذ حقوقه من كل من أساء إلیه واتھمه كذبًا.

ورفض الصنیع منح الموضوع تصعیدًا إعلامیًا حتى لا یشوش ذلك على الفریق الاتحادي وتركیزه على المباریات في المنعطف الخطیر من تاریخ العمید.

وكان المرداسي قد ظھر في مقطع فیدیو، وشكر كل من سأل عنه، ولم یتطرق إلى القضیة الشھیرة من قریب ولا بعید.

وكان الصنيع رئيسًا لنادي الاتحاد السعودي حينما أبلغ عن الحكم المرداسي الذي تمت إحالته للنيابة لاحقًا.