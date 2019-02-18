إيقاف أسامة المولد مدير الكرة بنادي الاتحاد السعودي 8 مباريات

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف أسامة المولد، المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد، 8 مباريات، وتلزمه بدفع غرامة 20 ألفًا؛ بسبب تعديه على مدرب الرائد في الجولة الماضية من دوري المحترفين.

وكان أزمة قد نشبت بين أسامة المولد ومدرب الرائد بيسنك هاسي، في المباراة الأخيرة بينهما ضمن مباريات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

????| #لجنة_الانضباط_والأخلاق: إيقاف مدير فريق نادي #الاتحاد أسامة المولد ثمان مباريات رسمية، وإلزامه بدفع غرامة مالية وقدرها (20,000) ريال. pic.twitter.com/7XVtSjcgXp — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) February 18, 2019

وكانت صحيفة ”الشرق الأوسط“، قد أشارت إلى أن لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قد تصدر عقوبة بإيقاف أو تغريم أسامة المولد.

وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة الانضباط ستصدر العقوبة رغم الصلح الذي تم بين الطرفين عقب المباراة، ولكن عبدالله عسيري مراقب المباراة كتب الواقعة في تقريره.

وأكدت التقارير أن المولد سيتم إدانته بسبب ما جاء في تقرير مراقب المباراة، لما بدر منه ضد المدير الفني البلجيكي هاسي مدرب فريق الرائد.

كما أعلنت اللجنة إيقاف لاعب نادي الشباب سيبستياو دي فرايتاس جونيور مباراتين رسميتين، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال.