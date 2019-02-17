السعودية تنفي نية ولي العهد شراء نادي مانشستر يونايتد وتكشف عن وجود مشروع إعلاني معه‎

كشف تركي الشبانة وزير الإعلام السعودي، حقيقة الأنباء التي أشارت إلى رغبة الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة في شراء أسهم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونفى الشبانة تلك الأخبار قائلًا: ”الأنباء التي زعمت عن رغبة سمو الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد أخبار عارية عن الصحة تمامًا“.

وأضاف: ”حقيقة الأمر أن النادي عقد اجتماعًا مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعاية إعلانية، والصندوق استمع الى الاقتراحات كأي جهة استثمارية ولم تسفر عن أي نتيجة“.

الأنباء التي زعمت عن رغبة سمو الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشيستر يونايتد اخبار عارية عن الصحة تماما.فحقيقة الأمر ان النادي عقد اجتماعا مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعايه اعلانيه ،والصندوق استمع الى الاقتراحات كأي جهةاستتثماريه ولم تسفر عن اي نتيجه. — تركي الشبانه (@TurkiAlshabanah) ١٧ فبراير ٢٠١٩

يذكر أن صحيفة ”صن“ البريطانية نشرت تقريرًا قالت فيه إن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي تقدم بعرض للاستحواذ على مانشستر يونايتد مقابل 3.8 مليار جنيه إسترليني؛ حتى يصبح المالك الجديد للنادي الإنجليزي بحلول الموسم الجديد.

ونفت مصادر مطلعة في أولد ترافورد كثيرًا نية عائلة غليزر المالكة للنادي البيع، لكن العرض الضخم الذي قدمه ولي العهد لا يمكن رفضه، كما نفت جهات سعودية رسمية ذات التقارير أيضًا من قبل.

وكانت العائلة قد اشترت النادي بمبلغ 790 مليون جنيه إسترليني قبل 14 عامًا تقريبًا، لكن البيع سيحقق لهم أرباحًا فلكية تصل إلى 2.2 مليار جنيه إسترليني.