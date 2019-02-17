رسميًا.. نادي الشباب⁩ السعودي يوقّع مخالصة مالية مع ناصر الشمراني (صورة)

أعلن نادي الشباب السعودي، الأحد، رسميًا، أنه وقّع مخالصة مع مهاجمه ناصر الشمراني.

وقال الشباب في بيان نشره عبر حسابه على موقع ”تويتر“:“وقَّعت إدارة نادي الشباب مخالصة مالية مع اللاعب ناصر الشمراني، وذلك بتسليمه كافة مستحقاته المالية السابقة“.

وأضاف:“بدورها قدمت إدارة النادي شكرها للاعب على الفترة الماضية التي قضاها مع الفريق متمنية له التوفيق في مسيرته“.

وتحدثت تقارير سابقة عن وجود خلاف واضح بين مدرب الشباب ماريوس ‏سوموديكا، وناصر، والشمراني، واحتجاج اللاعب على عدم منحه ‏الفرصة رغم جاهزيته.

وبحسب ”transfermarkt“ موقع، المتخصص في أرقام وإحصاءات كرة القدم، فإن الشمراني شارك في 1543 دقيقة الموسم الحالي مع الشباب في مسابقتي الدوري وكأس الملك، سجل فيها 5 أهداف وصنع 4.

ويتردد أن نادي الوحدة يراقب موقف ناصر الشمراني، البالغ من العمر 35 عامًا، ويسعى إلى التعاقد معه.

ولعب ناصر الشمراني لأندية: الوحدة، والشباب، والهلال، في السعودية، إضافة إلى نصف موسم إعارة في العين الإماراتي.