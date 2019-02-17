رسميًا.. الروماني ماريوس سيبيريا مدربًا لنادي الباطن السعودي (صور)

أعلن نادي الباطن السعودي، الأحد، رسميًا، تعاقده مع المدرب الروماني ماريوس سيبيريا.

وقال الباطن في بيان نشره عبر حسابه على موقع ”تويتر“:“أنهت إدارة نادي الباطن إجراءات التوقيع مع المدرب الروماني ماريوس سيبيريا لقيادة الفريق لما تبقى من منافسات الدوري السعودي“.

وأضاف:“سبق للمدرب ماريوس سيبيريا قيادة الفريق خلال الموسم الماضي، وتم توقيع الاتفاق في مقر النادي بحضور نائب الرئيس مبارك الظفيري“.

وأعلن الباطن في وقت سابق انفصاله عن مدربه يوسف الغدير، وقال إنه تم فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي.

ويحتل الباطن المركز الثالث عشر على لائحة ترتيب الدوري السعودي بعد 20 جولة، وحصد 18 نقطة فقط، وخسر آخر 3 مباريات في المسابقة أمام الأهلي، والهلال، والحزم.

????| الروماني سيبيريا مدرباً للسماوي pic.twitter.com/BlOdgZBROR — نادي الباطن السعودي (@albatinclub) ١٧ فبراير ٢٠١٩