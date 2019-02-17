تقارير.. غياب نواف العابد عن مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية، عن إمكانية غياب نواف العابد عن مباراة الهلال ضد الاتحاد، والتي تجمع الفريقين، الخميس المقبل، في كلاسيكو الدوري السعودي، ضمن مباريات الجولة 21 للبطولة، على ملعب ”الجوهرة المشعة“.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الجزيرة“، فإن غياب العابد عن مواجهة الهلال والاتحاد؛ جاءت لتعرضه لالتهابات في عضلات أسفل البطن، حيث يحتاج للراحة لمدة أسبوع قبل العودة للتدريبات.

وكان الكرواتي زوران ماميتش، مدرب الهلال، قد استبعد نواف من خياراته الفنية لمواجهة الفريق أمام الاتحاد السكندري المصري، أمس السبت، ضمن ذهاب دور الـ8 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، والتي انتهت بفوز ”الزعيم“ بثلاثية.

وكان العابد قد عاد للتو من الإصابة بعد غياب عن الملاعب استمر أكثر من 6 أشهر، غاب على إثرها عن نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

????غيابات الهلال الرسمية أمام الإتحاد :

ـ1 سلمان الفرج "إصابة"

ـ2 عبدالله عطيف "إصابة"

ـ3 ناصر الدوسري "إيقاف"

ـ4 كارلوس إدواردو "إيقاف"

ـ5 نواف العابد "إصابة" — أخبار الهلال (@hilalstuff) February 17, 2019

ويتصدر الهلال، الدوري السعودي، برصيد 49 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الـ15 برصيد 15 نقطة.

ويجتمع الهلال السعودي ونظيره الاتحاد، في رقم مميز بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان خلال موسمه الجاري، حيث لم يخسر أي من الفريقين منذ بداية عام 2019.

خسرت كل فرق الدوري السعودي لقاء أو أكثر منذ بداية عام 2019، باستثناء فريقي الهلال والاتحاد لم يخسرا أي لقاء.

وعلى صعيد الأرقام السلبية، في الدوري السعودي، خلال عام 2019، فازت كل الفرق باستثناء فريقي الرائد والفيحاء لم يفوزا بأي لقاء.