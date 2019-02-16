تخفيض عقوبة إيقاف برايان أليمان لاعب نادي الاتفاق السعودي

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تخفيض عقوبة إيقاف برايان أليمان أثايدس لاعب نادي الاتفاق، لتصبح 3 مباريات بدلًا من 5 مواجهات.

وكانت لجنة الانضباط قد قررت في وقت سابق، إيقاف أليمان 5 مباريات، مع سداد غرامة قدرها 20 ألف ريال سعودي؛ بسبب اعتدائه على أحد لاعبي أحُد، بشكل عنيف خلال مباراة الفريقين.

وقرر اتحاد الكرة، قبول استئناف نادي الاتفاق شكلًا وموضوعًا، ليتم تخفيض العقوبة ضد أليمان مع تثبيت الغرامة المالية.