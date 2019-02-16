نادي الهلال السعودي يكتفي بثلاثية في مرمى الاتحاد السكندري بكأس زايد (فيديو)

اكتفى نادي الهلال، حامل لقب ومتصدر الدوري السعودي، بالفوز 3-صفر في الشوط الأول على ضيفه الاتحاد السكندري المصري في ذهاب دور الثمانية لكأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم اليوم السبت.

وافتتح القائد البرازيلي كارلوس إدواردو ثلاثية الهلال في الدقيقة 14 بتسديدة مباشرة، بعدما أحسن استقبال تمريرة عرضية من زميله أندريه كاريو، وأرسل الكرة قوية في شباك الهاني سليمان حارس وقائد الاتحاد.

وعزز المهاجم الفرنسي بافيتمبي غوميز النتيجة بتسديدة مباشرة أيضًا، إثر تمريرة رائعة من المخضرم محمد الشلهوب في الدقيقة 31، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثالث، بعدها بعشر دقائق وبالطريقة نفسها بعد تمريرة من ياسر الشهراني.

وستقام مباراة العودة في الإسكندرية في 25 فبراير شباط الحالي، وللتأهل إلى المربع الذهبي، يكفي الهلال الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف أو هدفين أو بفارق ثلاثة أهداف بشرط أن تكون أكثر من 3-0 في لقاء الإياب الذي سيقام بمصر.

فيما يحتاج الاتحاد السكندري للفوز بفارق أكثر من ثلاثة أهداف في لقاء العودة الذي سيقام على ملعبه ووسط جمهوره للتأهل إلى نصف النهائي.