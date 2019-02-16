رئيس نادي الاتحاد السعودي يشن هجومًا على حكم الـ var (صور)

شن لؤي ناظر، رئيس نادي الاتحاد السعودي، هجومًا على تقنية حكم الفيديو ”VAR“، بعد تعادل الاتحاد 1/1 مع الرائد الجمعة، في الجولة الـ 20 من الدوري السعودي.

وكتب لؤي ناظر على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”طالبنا وسنستمر نطالب اللاعبين بمطالبة مراجعة الفار من قبل حكم الساحة. لا بد أن نطالب بأبسط حقوقنا. سأصعّد هذا الموضوع معهم وسأذكرهم به كل يوم وكل مباراة. حرام نفرط في حقوقنا بهذا الشكل“.

وأضاف ”هناك 3 حالات واضحة لنا جميعًا ”تستحق“ أن يراجعها حكم الساحة. ”تستحق“، يعني لازم يشوفها ويتخذ قراره بعد مراجعتها. عدم لفت نظره من قبل حكم الفار وتجاهلها تمامًا أمر مستفز وغير مقبول وغير معقول. القرار النهائي للحكم بس لماذا ما يراجعها؟“.

وواصل ”طلبت اجتماعًا فوريًا مع رئيس لجنة الحكام هذا الأسبوع للإصرار على المحافظة على حقوق النادي. الوضع لا يتحمل المجاملات ولا الاستمرار في استفزاز جماهير نادي الاتحاد. لا نريد أن نختفي خلف أخطاء التحكيم ولكن لا نريد أن يعمل ضدنا أيضًا“.

وتابع ناظر ”سنستمر في حصد النقاط بإذن الله وسنصل للأمان عاجلًا أم آجلًا. كل مباراة تعتبر مصيرية وكل نقطة تقربنا لخط الأمان. لا بد أن نضع ثقلنا وثقتنا في الفريق إلى آخر لحظة. كل لاعب في الفريق حريص على النتائج، وكل لاعب أعطى وسيعطي كل ما لديه في هذه الفترة.. أنا واثق منهم“.

وختم ”لا أعرف الاستسلام ولا يعرف هذا النادي العريق معنى هذه الكلمة، والجمهور واقف مع الفريق.. سنحارب لآخر لحظة، والتوفيق بيد الله“.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس عشر (قبل الأخير)، وفي رصيده 15 نقطة، وقد حقق 3 انتصارات فقط في 20 مباراة.

طالبنا وسنستمر نطالب اللاعبين بمطالبة مراجعة الفار من قبل حكم الساحة. لا بد أن نطالب بأبسط حقوقنا. سأصعّد هذا الموضوع معهم وسأذكرهم به كل يوم وكل مباراة. حرام نفرط في حقوقنا بهذا الشكل — لؤي هشام ناظر (@loaynazer) ١٦ فبراير ٢٠١٩

هناك ثلاث حالات واضحة لنا جميعا ”تستحق“ أن يراجعها حكم الساحة. ”تستحق“ – يعني لازم يشوفها ويتخذ قراره بعد مراجعتها. عدم لفت نظره من قبل حكم الفار وتجاهلها تماما أمر مستفز وغير مقبول وغير معقول. القرار النهائي للحكم بس لماذا ما يراجعها؟ — لؤي هشام ناظر (@loaynazer) ١٦ فبراير ٢٠١٩

طلبت إجتماع فوري مع رئيس لجنة الحكام هذا الاسبوع للإصرار على المحافظة على حقوق النادي. الوضع لا يستحمل المجاملات ولا الاستمرار في إستفزاز جماهير نادي الاتحاد. لا نريد أن نختفي خلف أخطاء التحكيم ولكن لا نريد أن يعمل ضدنا أيضاً — لؤي هشام ناظر (@loaynazer) ١٦ فبراير ٢٠١٩

سنستمر في حصد النقاط بإذن الله وسنصل للأمان عاجلاً أم آجلاً. كل مباراة تعتبر مصيرية وكل نقطة تقربنا لخط الأمان. لابد أن نضع ثقلنا وثقتنا في الفريق إلى آخر لحظة. كل لاعب في الفريق حريص على النتائج وكل لاعب أعطى وسيعطي كل ما لديه في هذه الفترة.. أنا واثق منهم.. — لؤي هشام ناظر (@loaynazer) ١٦ فبراير ٢٠١٩

لا أعرف الإستسلام ولا يعرف هذا النادي العريق معنى هذه الكلمة، والجمهور واقف مع الفريق.. سنحارب لآخر لحظة والتوفيق بيد الله#انا_الاتحاد#من_اجل_الاتحاد — لؤي هشام ناظر (@loaynazer) ١٦ فبراير ٢٠١٩