انتهاء أزمة أسامة المولد مع مدرب الرائد بالتصالح في قسم الشرطة‎

انتهت أزمة أسامة المولد مدرب نادي الرائد مع المدرب البلجيكي بيسنك هاسي المدير الفني للرائد، بعد الأحداث التي رافقت مباراة الفريقين، أمس الجمعة، في الجولة الـ 20 من الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة ”الرياضية“ السعودية، فإن البلجيكي هاسي تنازل عن قضيته ضد المولد لدى الشرطة، وتم الصلح بين الطرفين.

واندلع شجار عنيف بين لاعبي الاتحاد والرائد في الممر المؤدي لغرف خلع الملابس، بعد نهاية المباراة، التي انتهت بالتعادل 1/1.

ووفقًا لصحيفة ”الرياضية“ أيضًا، فإن أسامة المولد، اعتدى بالضرب على مدرب الرائد، بعدما انتظره في الممر.

وأضافت الصحيفة، أن الشرطة حضرت إلى المكان ودونت واقعة اعتداء المولد على البلجيكي بيسنك هاسي، الذي رفض التنازل عن الشكوى وصمم على اتخاذ الإجراءات القانونية في البداية.

وسجل عبدالرحمن الغامدي هدفًا في الوقت بدل الضائع، لينقذ الاتحاد من الخسارة.