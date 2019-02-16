تقارير: رئيسا الشباب والاتفاق الأقرب لقيادة الاتحاد السعودي لكرة القدم

كشفت تقارير صحفية، أن هناك نوايا لإعادة تشكيل الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر الانتخابات، ويُنتظر أن يكمل الاتحاد الحالي هذا الموسم مع منح الأمين العام إبراهيم القاسم مساحة أكبر للعمل؛ بعد الاقتناع بإمكاناته من قبل المسؤولين.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الجزيرة“ السعودية، فإن هناك أنباء متداولة بين رؤساء الأندية، لترشيح من يرونه كفؤًا لرئاسة الاتحاد، وتتركز الترشيحات على رئيس الشباب خالد البلطان ورئيس الاتفاق خالد الدبل، وبالفعل بدأت التحركات في بعض الأندية؛ لحشد الأصوات لاختيار أحدهما.

وقالت الصحيفة، إن الرئيس السابق أحمد عيد ربما يفكر بدخول الانتخابات، وإن كان عامل السن ربما يحول دون قبول ترشحه.

وذكرت الصحيفة، أن الرئيس الحالي قصي الفواز أو نائبه لؤي السبيعي، باتا لا يحضران لمقر الاتحاد.