هل يوجد مخطط لتهبيط نادي الاتحاد السعودي؟

دشنت جماهير منتمية لنادي الاتحاد السعودي، وإعلاميون محبون للنادي، هاشتاغ #مخطط_تهبيط_الاتحاد، بعد تعادل الفريق مع الرائد أمس في الدوري السعودي، وتعقد موقفه في المسابقة، حيث بات عميد أندية السعودية قريبًا من الهبوط للدرجة الثانية.

وأنقذ البديل عبد الرحمن الغامدي فريقه الاتحاد من الخسارة عندما أحرز هدف التعادل 1-1 في مرمى مستضيفه الرائد في الوقت المحتسب بدل الضائع أمس الجمعة.

وافتتح عبد الله المقرن التسجيل لأصحاب الأرض بعد سبع دقائق من البداية بتسديدة أرضية متقنة من عند حافة منطقة الجزاء سكنت شباك فواز القرني حارس الاتحاد.

وقبلها بأربع دقائق، رد القائم الأيمن لمرمى القرني تسديدة أخرى للمقرن كاد يفتتح بها التسجيل.

وبعد عشر دقائق من البداية، حوّل فهد المولد تمريرة عرضية برأسه نحو مرمى الجزائري عز الدين دوخة حارس الرائد، لكن الكرة ارتدت من القائم الأيمن.

وقبل النهاية بثماني دقائق، كاد صالح الشهري يضاعف النتيجة، لكن تسديدته ارتدت من القائم الأيمن لمرمى الاتحاد ووصلت سهلة في يد القرني.

وأرسل المولد تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء حولها الغامدي بتسديدة أرضية داخل مرمى دوخة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب.

وواصل الاتحاد الحفاظ على سجله من دون خسارة في آخر خمس مباريات بالدوري، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة، لكنه ظل في المركز قبل الأخير مقابل 24 نقطة للرائد صاحب المركز العاشر.

ويتصدر الهلال حامل اللقب المسابقة برصيد 49 نقطة من 20 مباراة، متقدمًا بفارق ست نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

ولم يحتسب الحكم ضربة جزاء لنادي الاتحاد خلال مباراة الرائد، بحسب محللين سعوديين.

وغرد الإعلامي السعودي محمد البكيري :“هل يعقل ولا واحدة من ثلاث حالات. ضربة جزاء؟؟؟؟ هذا الاستحمار التحكيمي بعينه ما بين من في الملعب وعلى تقنية الفار. يا لجنة الحكاااااام.“.

وتابع :“#مخطط_تهبيط_الاتحاد قد بدأ. واللي مايشتري يتفرج“.

وأتم :“قالت الادارة للجنة الحكام: لا نريد الهويش. فضحكوا عليها باستبعاده الصوري. ووضعوا له كريستوف شكلا. وحكم سعودي آخر خفية في غرفة تقنية الفار“.

وغرد حساب يدعى سعودي: ”حسبي الله عليك موسم غير للأصفرين إبعاد النصر عن الدوري والمنافسة ومحاولة تهبيط عميد الاندية الاتحاد. اللهم من اراد النصر والاتحاد بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده بنحره وتدبيره عليه. اللهم انتقم منهم يا عزيز يا جبار يا حي يا قيوم. اللهم آمين“.

#مخطط_تهبيط_الاتحاد هاشتاق سخيف .. بل وانهزامي جداً.

في ٢٠٠٥ اتذكر ان الفريق كان يلعب ضد كل من هو غير اتحادي وكان الاتحاد يتربع على عرش آسيا .. لم يخرج أحد وتحدث عن التحكيم عندما كان الفريق يتحدث بطولات. — ابراهيم البكيري (@ibrahim_albkeri) February 16, 2019

وعلقت نجود الفيصل :“بدايتها محاربة منصور البلوي وتم ابعاده زي م ييغون ودحين يخططو ع النادي يهبط حسبي الله ونعم الوكيل فيكم“.

وعلق إبراهيم البكيري :“هاشتاق سخيف .. بل وانهزامي جداً..في ٢٠٠٥ اتذكر ان الفريق كان يلعب ضد كل من هو غير اتحادي وكان الاتحاد يتربع على عرش آسيا .. لم يخرج أحد وتحدث عن التحكيم عندما كان الفريق يتحدث بطولات“.

وقدمت هيئة الرياضة في السعودية، في ظل وجود الرئيس السابق تركي آل الشيخ، والرئيس الحالي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، دعمًا سخيًا للأندية السعودية لتدعيم صفوفها، وكان بين تلك الأندية الاتحاد الذي حظي بدعم هائل لتقوية صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.