القنوات الناقلة لمباراة الوصل الإماراتي والأهلي السعودي اليوم في كأس زايد

يحل النادي الأهلي السعودي ضيفًا على منافسه الوصل الإماراتي، في إطار مباريات ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وتُنقل المباراة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1، وهي الناقل الحصري لمباريات البطولة، وتنطلق المباراة الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، 15:30 بتوقيت القاهرة.

وقال لورينت ريجيكامب مدرب الوصل:“سنواجه خصمًا قويًا جدًا، يضم بين صفوفه مجموعة من اللاعبين المميزين، وأتمنى من لاعبي فريقي أن يقدموا أفضل ما لديهم في المباراة، وأن يخرجوا من المباراة بنتيجة إيجابية تساعدنا على التأهل“.

وأكمل ريجيكامب:“الكل يعلم أن هذه المباراة من نوع خاص، ولا يحتاج فيها الفريق إلى تحفيز، فإحساس اللاعبين دائمًا ما يكون رائعًا لخوض مثل هذه المواجهات“.

وقال خورخي فوساتي، مدرب الأهلي السعودي، إن فريقه يسعى إلى العودة بنتيجة إيجابية من الإمارات، وأوضح:“تابعت الوصل في مبارياته الأخيرة، وقمت بدراسة نقاط القوة والضعف، هو فريق قوي، ويملك لاعبين مميزين في كل الخطوط“.

وأضاف فوساتي:“يجب علينا مواجهة الوصل بتوازن دفاعي وهجومي، مع توزيع المجهود طوال زمن المباراة، للحفاظ على لياقة اللاعبين، والخروج بالنتيجة المطلوبة“.