أسامة المولد مدير نادي الاتحاد السعودي يعتدي على مدرب الرائد (فيديو)

اندلع شجار عنيف بين لاعبي الاتحاد والرائد في الممر المؤدي لغرف خلع الملابس، عقب نهاية المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، في الدوري السعودي.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الرياضية“، فإن أسامة المولد، مدرب نادي الاتحاد، اعتدى بالضرب على مدرب الرائد حيث انتظره في الممر وقام بالتعدي عليه.

وبحسب ما نقلت الصحيفة، فإن الشرطة قد حضرت ودونت واقعة اعتداء المولد على البلجيكي بيسنك هاسي مدرب الرائد، الذي رفض التنازل عن الشكوى وصمم على اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأنقذ البديل عبدالرحمن الغامدي فريقه الاتحاد من الخسارة عندما أحرز هدف التعادل 1-1 في مرمى مستضيفه الرائد في الوقت المحتسب بدل الضائع، خلال مباراة الفريقين في الجولة 20 من الدوري السعودي.