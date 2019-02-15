ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 20 (صورة)

أفلت نادي الاتحاد من الهزيمة أمام مضيفه الرائد، وتعادل معه في الوقت القاتل بهدف لكل منهما، في ختام مباريات الجولة العشرين للدوري السعودي لكرة القدم، في الوقت الذي استعاد الشباب المركز الثالث بعد فوزه 1-صفر على ضيفه الوحدة، رغم خوض المباراة بعشرة لاعبين منذ منتصف الشوط الأول تقريبًا، اليوم الجمعة.

وبات رصيد الشباب 37 نقطة متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن الأهلي صاحب المركز الرابع، بينما ظل الوحدة في المركز السادس برصيد 31 نقطة.

كما ارتقى الرائد للمركز العاشر برصيد 24 نقطة، فيما يحتل اتحاد جدة المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة.

ويتصدر الهلال حامل اللقب المسابقة برصيد 49 نقطة من 20 مباراة، متقدمًا بفارق ست نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي كاملًا: