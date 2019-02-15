نواف العابد يتسبب في أزمة جديدة للماميتش قبل مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري

تلقى الجهاز الفني لنادي الهلال السعودي بقيادة زوران ماميتش صدمة؛ بسبب شعور اللاعب نواف العابد بمعاودة الإصابة مرة أخرى.

ويشعر اللاعب بآلام أسفل البطن، وهي الإصابة المزمنة التي يعاني منها.

وخضع اللاعب لفحوصات طبية في عيادة النادي، حيث خرج بذلك من حسابات الجهاز الفني لمباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، غدًا السبت.

???? يخضع @nawaf__alAbid24 لبرنامج علاجي اثر شعوره بإلتهاب في أسفل البطن، وبناءً على ذلك سيكون خارج حسابات مدير الجهاز الفني ”زوران“ في مباراة الغد أمام الاتحاد السكندري المصري pic.twitter.com/czO0c0Sr0l — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ١٥ فبراير ٢٠١٩

ويحل فريق الاتحاد السكندري المصري ضيفًا على نظيره الهلال السعودي، مساء السبت، في ذهاب دور الثمانية ببطولة كأس زايد للأندية العربية على ملعب” جامعة الملك سعود“.

وكان محمد بن فيصل، رئيس الهلال، قد حدد أولويات الفريق بالنسبة للبطولات التي يشارك فيها، حيث قال إن الأهم هي بطولة آسيا ثم الدوري ثم كأس الملك ثم بطولة كأس زايد.