نواف العابد يتسبب في أزمة جديدة للماميتش قبل مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري

نواف العابد يتسبب في أزمة جديدة للماميتش قبل مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري

المصدر: سلمان العنزي- إرم نيوز

تلقى الجهاز الفني لنادي الهلال السعودي بقيادة زوران ماميتش صدمة؛ بسبب شعور اللاعب نواف العابد بمعاودة الإصابة مرة أخرى.

ويشعر اللاعب بآلام أسفل البطن، وهي الإصابة المزمنة التي يعاني منها.

وخضع اللاعب لفحوصات طبية في عيادة النادي، حيث خرج بذلك من حسابات الجهاز الفني لمباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، غدًا السبت.

ويحل فريق الاتحاد السكندري المصري ضيفًا على نظيره الهلال السعودي، مساء السبت، في ذهاب دور الثمانية ببطولة كأس زايد للأندية العربية على ملعب” جامعة الملك سعود“.

وكان محمد بن فيصل، رئيس الهلال، قد حدد أولويات الفريق بالنسبة للبطولات التي يشارك فيها، حيث قال إن الأهم هي بطولة آسيا ثم الدوري ثم كأس الملك ثم بطولة كأس زايد.

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