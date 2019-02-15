نورالدين بن زكري يكشف سبب تجاهل فتحي الجبال وعدم مصافحته

كشف المدير الفني لنادي الفيحاء، الجزائري نورالدين بن زكري سبب عدم مصافحة مدرب الفتح، التونسي فتحي الجبال وذلك في تصريحات صحفية، إذ قال إنه لم يتعمد ذلك، مشددًا على احترامه للمدرب التونسي.

وتابع بن زكري حديثه بأن اللقطة التي ظهرت في القناة الناقلة بعد نهاية مباراة جاءت لأنه لم يشاهد قدوم المدير الفني لفريق الفتح فتحي الجبال، مشددًا على تقديره واحترامه لفتحي الجبال ولمنسوبي نادي الفتح، كما طالب بعدم تحميل الموقف أكثر مما يحتمل.

وأظهرت لقطات مصورة فتحي الجبالي وهو يتوجه إلى منطقة دكة البدلاء لنادي الفيحاء، لمصافحة نورالدين بن زكري، لكن الأخير تجاهله وغادر إلى غرف الملابس.

وانتهت المباراة التي جمعت الفيحاء بالفتح بفوز الأخير بهدفين لهدف حيث رفع الفوز رصيد الفتح إلى 28 نقطة في المركز السابع، مقابل 16 نقطة للفيحاء في المركز الرابع عشر، على لائحة ترتيب الدوري السعودي.