القنوات الناقلة لمباراة الشباب والوحدة اليوم في الدوري السعودي

يلتقي نادي الشباب منافسه الوحدة، الجمعة، في إطار مباريات الجولة الـ 20 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتنقل المباراة على قناة KSA Sport HD2.

وتقام مباراة الشباب والوحدة الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة.

ويحتل الشباب المركز الرابع على لائحة ترتيب الدوري السعوي وفي رصيده 34 نقطة، في حين يحتل الوحدة المركز السادس وفي رصيده 31 نقطة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الشباب 1/0، سجله هتان سلطان باهبري، الذي انتقل إلى الهلال، في سوق الانتقالات الشتوي في يناير الماضي.

وفي آخر 4 مباريات، بين الفريقين فاز الشباب مرتين، في حين تعادلا مرتين، ويعود آخر فوز للوحدة إلى ديسمبر 2015، عندما فاز 2/1.

يشار إلى أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي وفي رصيد 49 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر الثاني

ويفتقد الشباب جهود مهاجمه كونستانتين بوديسكو، بعدما أكدت الفحوصات إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، والرباط الخارجي للركبة، وكذلك في وتر صابونة الركبة، وسجل بوديسكو 7 أهداف وهو هداف الشباب في الدوري السعودي.