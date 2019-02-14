شاهد.. نورالدين بن زكري يتجاهل فتحي الجبال بعد نهاية مباراة الفيحاء والفتح (فيديو)

تجاهل المدرب الجزائري نورالدين بن زكري المدير الفني للفيحاء، نظيره التونسي فتحي الجبالي المدير الفني للفتح، عقب مباراة الفريقين، الخميس، في الجولة الـ 20 من الدوري السعودي للمحترفين.

وبعد صافرة نهاية المباراة، توجّه فتحي الجبالي إلى منطقة دكة البدلاء لنادي الفيحاء، لمصافحة نورالدين بن زكري، لكن الأخير تجاهله وغادر إلى غرف الملابس.

وبدأت علامات الدهشة والعتب واضحة على فتحي الجبالي بعدما غادر نورالدين بن زكري إلى غرف الملابس.

وتقدم عبدالكريم القحطاني للفيحاء في الدقيقة 38، لكن الفتح قلب النتيجة إلى 2/1، وقعهما إبراهيم الشنيحي وعلي الحسن في الدقيقتين 69، و79.

ورفع الفوز رصيد الفتح إلى 28 نقطة في المركز السابع، مقابل 16 نقطة للفيحاء في المركز الرابع عشر.