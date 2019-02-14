التعاون يكتسح أحد والفتح يتخطى الفيحاء بصعوبة في الدوري السعودي (فيديو)

حقق فريق التعاون فوزًا كاسحًا على ضيفه أحد برباعية نظيفة، في الجولة العشرين للدوري السعودي لكرة القدم.

سجل رباعية التعاون، النيجري عبدالفتاح آدم (هاتريك) في الدقائق 14 و30 و55، والكاميروني ليندر تاوامبا من ضربة جزاء في الدقيقة 86.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد التعاون إلى 33 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد أحد عند 12 نقطة في المركز السادس عشر والأخير، ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 49 نقطة.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، فاز الفتح على مضيفه الفيحاء بهدفين لهدف، ليرتفع رصيد الأول إلى 28 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الأخير عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

أحرز ثنائية الفتح إبراهيم الشنيحي وعلي الحسن في الدقيقتين 69 و79، بينما جاء هدف الفيحاء الوحيد عبر عبد الكريم القحطاني في الدقيقة 38.