وفاة عبدالله الزير أحد رواد الحركة الرياضية في السعودية

توفي عبدالله الزير، أحد رواد الحركة الرياضية في المملكة العربية السعودية، ومؤسس نادي الرياض، ثاني أقدم أندية العاصمة السعودية بعد نادي الشباب.

وبحسب صحيفة الرياضية، فقد ”ساهم الزير في تأسيس نادي الرياض عام 1953 ليكون ثاني نادٍ في العاصمة بعد الشباب، وبدأ الفريق معه بمسمى (أهلي الرياض) وضم في ذلك الوقت أبرز نجوم كرة القدم كمبارك عبدالكريم وفهد الدهمش وناصر بن راجح، كما ساهم بعد 22 عامًا في تأسيس نادي الفرع بمحافظة الحريق وتولى رئاسة النادي فيه حتى 1998“.

وغرد الإعلامي عبدالكريم الحمد: ”مؤسس الرياضة بالعاصمة الرياض ومؤسس ورئيس نادي الرياض سابقًا الشيخ عبدالله بن محمد الزير إلى رحمة الله“.

وعلق عبدالعزيز الخثلان، عضو شرف نادي الهلال: ”انتقل إلى رحمة الله مؤسس نادي الرياض ونادي الفرع رجل البر والإحسان الشيخ عبدالله بن محمد الزير. كان بيته مفتوحًا للجميع كريمًا مضيافًا، بشوشًا في حديثه صاحب طرفة نادرة وعلى خلق رفيع، بل من نوادر الرجال لا يبخل بماله أو جاهه لكل من جاء إليه. رحمك الله أبا محمد وغفر لك“.

وغرد الكاتب السعودي فهد الدوس: ”انتقل إلى رحمه الله تعالى اليوم رائد الرياضة بالعاصمة ومؤسس نادي الرياض ونادي الفرع، الشيخ عبدالله بن محمد الزير، وسيصلى عليه عصر غدٍ الخميس بجامع الملك خالد. والدفن بمقبرة الدرعية“.