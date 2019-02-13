لقطة طريفة بين جيوفينكو وكنو خلال مباراة الهلال والقادسية بسبب قصر قامته (فيديو)

تألق النجم الإيطالي سيبستيان جيوفينكو، في ظهوره الأول مع نادي الهلال السعودي، ضد القادسية، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، حيث سجل أول أهدافه مع ”الزعيم“، في المباراة التي انتهت لصالح الفريق برباعية مقابل هدف أمام القادسية والتي أقيمت بالأسبوع العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

المباراة هي الأولى للمهاجم الإيطالي، والذي توّج ظهوره مع فريقه الجديد بهدف بعد نزوله بديلاً.

وتداول الجمهور لقطة طريفة جمعت بين جيوفينكو ومحمد كنو خلال احتفالهما بالهدف، إذ يتميز كنو بطول قامته فيما يتميز اللاعب بقصر قامته، حيث حاول تقبيل كنو لكنه لم يفلح ليبدو عليه الامتعاض ولكن كنو احتضنه وضحكا سويا.

وقال لاعب يوفنتوس الأسبق في حديثه لقناة السعودية الرياضية عقب المباراة: ”من الرائع تحقيق الفوز دائمًا وحصد النقاط الثلاث والتسجيل أيضًا، لذلك بالنسبة لي هذه ليلة مميزة وأنا سعيد بها“.

وأضاف: ”عندما تلعب بجوار لاعبين كبار مثل غوميز تصبح الأمور أسهل، ولكننا نحتاج بعض الوقت للتأقلم سويًا“.

ويحتل الهلال حاليًا صدارة جدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 49 نقطة بفارق تسع نقاط عن جاره اللدود وأقرب ملاحقيه النصر، فيما تجمد رصيد القادسية عند 23 نقطة في المركز العاشر.

يذكر أن جيوفينكو البالغ من العُمر 32 عامًا كان قد سبق له اللعب للبيانكونيري وبارما وإمبولي في الكالتشيو، ثم التحق للعب بفريق تورنتو الكندي المشارك في الدوري الأمريكي، قبل أن يحط الرحال مع فريق الهلال السعودي.