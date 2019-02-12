القنوات الرياضية السعودية تعلن عن برنامج رياضي يومي جديد‎

أعلن الإعلامي خالد القحطاني عن بدء بث برنامج جديد على القنوات الرياضية السعودية بداية من يوم الجمعة المقبل.

وكتب القحطاني بيانًا صغيرًا عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قائلًا:“بإذن الله تعالى تبدأ القنوات الرياضية السعودية بث برنامجها الجديد اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل ١٥ فبراير الساعة ١١.٣٠ مساءً لمدة ساعتين“.

وأضاف:“هناك برنامج يومي مميز من الضيوف، والإعداد، والتقديم، والديكور ”.

وتابع:“سيكون هناك ٨ ضيوف بشكل يومي من أهم المنتمين للوسط الرياضي ..انتظرونا“.

يذكر أن القنوات الرياضية السعودية تم إطلاقها منتصف العام المنصرم، وتبث فعاليات الدوري السعودي بشكل حصري، بالإضافة إلى الفعاليات الرياضية الأخرى.