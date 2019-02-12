”الانضباط“ ترفض احتجاج القادسية بشأن سلطان الغنام لاعب نادي النصر السعودي

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، احتجاج نادي القادسية على نظيره النصر بخصوص مشاركة اللاعب سلطان الغنام،في المواجهة التي انتهت بفوز الثاني 3-1 ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبلت اللجنة احتجاج إدارة نادي القادسية شكلًا على أهلية مشاركة سلطان الغنام مع فريقه النصر، ورفضته موضوعًا، وقررت مصادرة رسوم الاحتجاج، وأكدت أن القرار قابل للاستئناف بنص المادة 139 من اللائحة.

وكانت اللجنة قد وافقت في وقت سابق على طلب النصر بتعليق عقوبة اللاعب مباراتين بعد طرده في مواجهة التعاون.

القادسية كان قد تقدم باحتجاجه على خلفية قرار لجنة الانضباط الذي صدر قبل المباراة بـ24 ساعة بإيقاف الغنام، لمدة مباراتين، على إثر دهسه قدم لاعب التعاون، خلال لقاء الجولة الـ18، دون وجود منافسة على الكرة، لكن اللجنة تراجعت صباح يوم المباراة عن قرارها، استجابة لاعتراض النصر على إيقاف لاعبه قبل مباراة أخرى بـ24 ساعة فقط، لتقرر تعليق القرار لما بعد الانتهاء من ملاقاة القادسية.

يذكر أن المباراة كانت قد أقيمت في السادس من الشهر الجاري، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، وانتهت بفوز النصر بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.