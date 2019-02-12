تشكيلة مباراة الأهلي والنصر في الدوري السعودي

دفع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر، بالوافد الجديد البرازيلي مايكون بيريرا، في التشكيلة الأساسية التي أعلن عنها لمواجهة الأهلي.
وجاءت على النحو التالي: براد جونز، مايكون، أوفيني، المنصور، العبيد، الجبرين، بيتروس، الجميعة، جوليانو، نور الدين أمرابط، حمدالله.
تشكيلة #الأهلي pic.twitter.com/BgS6Mn5itj
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) February 12, 2019
بينما جاءت تشكيلة أهلي جدة على النحو التالي: محمد العويس، سعيد المولد، عبدالباسط هندي، محمد آل فتيل، محمد عبدالشافي، حسين المقهوي، نوح الموسى، كلاوديا بايزا، نيكولا استانسيو، عمر السومة، ديغانيني.
ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، أما أهلي جدة يأتي ثالثًا برصيد 36 نقطة.
تشكيلة #العالمي الرسمية اليوم في مباراة #النصر_الأهلي
في الجولة العشرين ضمن #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان
بالتوفيق يا #عالمي ???????? pic.twitter.com/onaIt930tn
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 12, 2019