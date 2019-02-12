أهداف مباراة الهلال والقادسية.. 4-1 لـ“الزعيم“ (فيديو)

أهداف مباراة الهلال والقادسية.. 4-1 لـ“الزعيم“ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل نواف العابد الهدف الأول لفريق الهلال في شباك نظيره القادسية، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة العشرين من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ”جامعة الملك سعود“.

وفي الدقيقة 46 أضاف بافيتيمبي غوميز الثاني للهلال.

الهدف الأول لنادي القادسية يسجله اللاعب بيسمارك في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة يسجل سیباستیان جيوفينكو الثالث للزعيم.

وفي الدقيقة 88 يسجل علي هادي آل بليهي الهدف الرابع للهلال.

ويحتل الهلال صدارة الترتيب العام للدوري السعودي برصيد 46 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الوصيف فريق النصر، الذي سيواجه اليوم نظيره الأهلي في نفس الجولة، في حين يحتل فريق القادسية المركز العاشر برصيد 23 نقطة.

ويسعى فريق الهلال في هذا اللقاء إلى تحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة الثلاث؛ من أجل تعزيز موقعه في الصدارة والاقتراب أكثر من حسم اللقب، بينما يتطلع فريق القادسية في هذه المواجهة الصعبة للخروج بنتيجة إيجابية ومرضية.

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