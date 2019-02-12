أهداف مباراة الهلال والقادسية.. 4-1 لـ“الزعيم“ (فيديو)

سجل نواف العابد الهدف الأول لفريق الهلال في شباك نظيره القادسية، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة العشرين من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ”جامعة الملك سعود“.

وفي الدقيقة 46 أضاف بافيتيمبي غوميز الثاني للهلال.

الدوري السعودي | القادسية 0 – 2 الهلال | هدف قوميز ????#الهلال_القادسية pic.twitter.com/wqOmJHOPUb — الكرة السعودية (@ksa_league7) February 12, 2019

الهدف الأول لنادي القادسية يسجله اللاعب بيسمارك في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة يسجل سیباستیان جيوفينكو الثالث للزعيم.

???? فيديو للهدف الثالث لنادي #الهلال سجله اللاعب: سيباستيان جيوفينكو في الدقيقة 80#الهلال_القادسية pic.twitter.com/1NdaRi5Xoq — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 12, 2019

وفي الدقيقة 88 يسجل علي هادي آل بليهي الهدف الرابع للهلال.

الدوري السعودي | القادسية 1 – 4 الهلال | هدف علي البليهي #الهلال_القادسية pic.twitter.com/W6oynkOe0t — الكرة السعودية (@ksa_league7) February 12, 2019

ويحتل الهلال صدارة الترتيب العام للدوري السعودي برصيد 46 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الوصيف فريق النصر، الذي سيواجه اليوم نظيره الأهلي في نفس الجولة، في حين يحتل فريق القادسية المركز العاشر برصيد 23 نقطة.

ويسعى فريق الهلال في هذا اللقاء إلى تحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة الثلاث؛ من أجل تعزيز موقعه في الصدارة والاقتراب أكثر من حسم اللقب، بينما يتطلع فريق القادسية في هذه المواجهة الصعبة للخروج بنتيجة إيجابية ومرضية.