نادي الهلال السعودي يعلن قائمته لمواجهة الاتحاد السكندري في دور الـ8 ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال

أعلن الجهاز الفني لنادي الهلال السعودي، بقيادة الكرواتي زوران ماميتش، ضم الخماسي الأجنبي ”بوتيا، وكاريلو، وكارلوس إدواردو، سوريانو وغوميز“ لقائمة ”الزعيم“ في دور الـ8 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال إلى جانب رباعي ”الهلال ب“، لمواجهة الاتحاد السكندري المصري في مباراتي الذهاب والإياب لدور الثمانية بالبطولة.

واستبعد ماميتش، الإيطالي سيباستيان جيوفينكو والأسترالي ميلوس ديجينك، والعماني علي الحبسي من القائمة.

ووفقًا للقائمة التي نشرها النادي السعودي عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، فقد تواجد في القائمة كل من: عبدالله المعيوف، ومروان الحيدري، ومحمد الواكد، ووليد الأحمد، وحسن كادش، وياسر الشهراني، وعلي بليهي، وألبرتو بوتيا، ومحمد جحفلي، أحمد شراحيلي، محمد البريك، محمد سالم، ومحمد كنو، ناصر الدوسري، عبدالله عطيف، عبدالملك الخيبري، سلمان الفرج، نواف العابد، ذعار العتيبي، أحمد أشرف، محمد الشلهوب، كارلوس إدواردو، أندري كاريلو، وسالم الدوسري، وهتان باهبري، جوناثان سوريانو وبافيتيمبي غوميز، خالد آل جبيع، عبدالرحمن اليامي.

ويحق للزعيم التعديل على قائمة الأجانب التي شاركت منذ بداية البطولة، حين اعتمد مشاركة كل من (العماني علي الحبسي – الإسباني ألبرتو بوتيا – البيروفي أندريه كاريلو – البرازيلي كارلوس إدواردو – السوري عمر خربين)، إلا أن الهلال استبعد الحبسي في دور الـ 16 حين واجه النفط العراقي.

وسيجرى لقاء الهلال والاتحاد السكندري ذهابًا يوم السبت المقبل 16 فبراير في استاد جامعة الملك سعود الرياضي، فيما سيجرى لقاء الإياب يوم 25 من الشهر نفسه بالإسكندرية.

وتنص لائحة البطولة على ضرورة الإعلان عن أسماء المحترفين الأجانب المشاركين قبل المباراة بأسبوع.