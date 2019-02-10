نادي الهلال السعودي يفاضل بين جيوفينكو وكاريلو لضم أحدهما لقائمة البطولة العربية 

كشفت تقارير إعلامية أن الجهاز الفني لنادي الهلال السعودي، بقيادة الكرواتي زوران ماميتش، يفاضل بين الإيطالي سيباستيان جيوفينكو والبيروفي أندريه كاريلو لضم أحدهما لقائمة الفريق في البطولة العربية.

وتنص لائحة البطولة على رفع الأسماء قبل المباراة التي ستجمع الهلال بنظيره الاتحاد السكندري بأسبوع، على أن يلعب الفريق مباراته يوم الـ16 من فبراير الجاري.

ومن المنتظر أن تضم القائمة لاعب الوسط هتان باهبري ونواف العابد وعبدالملك الخيبري، فيما ستخلو من سلمان الفرج وعمر عبدالرحمن “عموري” بسبب الإصابة، وفقًا لما ذكرته صحيفة “الشرق الأوسط”.

وبخصوص اللاعبين الأجانب فسيتواجد المدافع الأسترالي ديجينيك والبرازيلي كارلوس إدواردو إلى جانب الإسباني جوناثان سوريانو والمهاجم الفرنسي بافيتمبي غوميز، ولاعب ما بين كاريلو أو جيوفينكو للمشاركة مع الفريق في مباراة دور الـ8 من البطولة العربية أمام الاتحاد السكندري، والتي ستقام على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض يوم الـ16 من فبراير الجاري.