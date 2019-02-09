تقارير.. نادي النصر السعودي يستبعد أحمد موسى ونور الدين أمرابط من القائمة الآسيوية

أبعدت إدارة نادي النصر السعودي، النيجيري أحمد موسى، والمغربي نور الدين أمرابط، لاعبي الفريق الأول، عن القائمة التي أرسلتها، أمس الجمعة، إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وضمت قائمة الـ28 لاعباً التي اختارها فيتوريا، مدرب النصر، الأسترالي برادلي جونز، والبرازيليين مايكون بيريرا وجوليانو، والمغربي عبد الرزاق حمد الله، إضافة إلى الدولي عبد الله الخيبري، وعبد الله السالم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الشرق الأوسط”، فإن الاستبعاد جاء لارتباط موسى وأمرابط بمشاركات مع منتخبيهما خلال بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، بالإضافة إلى وجود بدلاء من اللاعبين المحليين.

ويستعد النصر للقاء الكلاسيكو في الجولة 20 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الأهلي على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

يُذكر أن نادي النصر سيشارك في ملحق دوري أبطال آسيا، وينتظر أن يصطدم النصر بأحد فرق مينرفا الهندي أو الكويت الكويتي أو المحرق البحريني أو الجيش السوري أو النفط العراقي أو الوحدات الأردني أو باختوكور الأوزبكي ومواطنه نافباخور أو ذوب آهن أصفهان ومواطنه سيبا الإيرانيين.