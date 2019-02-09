الإعلان عن موعد مباراة الهلال وبيراميدز الودية

أعلن نادي الهلال السعودي، مساء السبت، موعد المباراة الودية المنتظرة أمام فريق بيراميدز، المملوك للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشر الهلال بيانًا عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أعلن خلاله توقيع عقود المباراة من جانب مسؤولي الفريقين فهد الراشد نائب رئيس النادي ومحمد العاصي، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز.

???? وقع سعادة نائب رئيس النادي الأستاذ فهد الراشد اتفاقية مع الأستاذ محمد العاصي الرئيس التنفيذي لنادي "بيراميدز المصري"؛ تتضمن إقامة مباراة ودية بين #الهلال وبيراميدز المصري يوم 22 مارس المقبل. pic.twitter.com/DPeib8vaif — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 9, 2019

وتم الإعلان عن إقامة المباراة يوم 22 مارس المقبل في ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض والذي أطلق عليه الحساب الرسمي للهلال “ملعب الرعب”.

فيما قال نادي بيراميدز عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “أصدقائنا في المملكة العربية السعودية، اقترب اللقاء، بعد الانتهاء من جميع الترتيبات التنظيمية بين الاستاذ محمد جمال العاصي المدير التنفيذي لنادي بيراميدز والأستاذ فهد الراشد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، تم الاتفاق على إجراء المباراة الودية المرتقبة بين الناديين يوم 22 مارس المقبل بملعب جامعة الملك سعود”.

وأضاف: “الهلال زعيم، لا شك، وملعب جامعة الملك سعود هو محيط الرعب كما يسمونه، ولكن لنرى ماذا بمقدور العملاق المصري الجديد أن يقدم”.

وكان تركي آل الشيخ قد توعد الهلال ونشر صورة الأرجنتيني رامون دياز، مدرب بيراميدز، والسوري عمر خربين، مهاجم الهلال المعار للفريق المصري.