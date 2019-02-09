ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل الاتحاد والتعاون ونهاية الجولة الـ19 (صورة)

حافظ الاتحاد على سجله دون خسارة خلال العام الجديد، وفي آخر أربع مباريات في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بتعادله سلبيًا مع ضيفه التعاون اليوم السبت.

وفاز الاتحاد في مباراتين وتعادل مثلهما منذ بداية العام الحالي دون أن يخسر ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز قبل الأخير مقابل 30 نقطة للتعاون صاحب المركز السادس.

وترجع آخر هزيمة للاتحاد في الدوري إلى 29 ديسمبر كانون الأول الماضي عندما خسر 1-صفر على أرض الاتفاق.

وفي وقت سابق، أخفق الشباب في استعادة المركز الثالث من الأهلي عقب خسارته 1-صفر أمام مستضيفه الفتح.

وخاض الشباب المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 56 بعد حصول حسن معاذ على البطاقة الصفراء الثانية، بينما جاء هدف الفتح والمباراة الوحيد قبل النهاية بدقيقتين من ضربة رأس لإبراهيم الشنيحي، إثر متابعة كرة ارتدت من يد التونسي فاروق بن مصطفى حارس الشباب.

وتجمد رصيد الشباب عند 34 نقطة في المركز الرابع متأخرًا بفارق نقطتين عن الأهلي ليواصل غيابه عن الانتصارات للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة.

وفي المقابل، تقدم الفتح للمركز الثامن، بعدما رفع رصيده إلى 25 نقطة عقب تحقيق انتصاره السادس في 19 مباراة

وفي وقت سابق حوّل الوحدة تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على مستضيفه الرائد ليتقدم للمركز الخامس.

ورفع الوحدة رصيده إلى 31 نقطة من 19 مباراة مقابل 23 نقطة للرائد في المركز 11.

وتقدم مبويو إيلومبي مهاجم الرائد القادم من الكونجو الديمقراطية بعد 11 دقيقة من البداية، بتسديدة بقدمه اليسرى بعد تمريرة متقنة من أحمد حمودان.

وأدرك البرازيلي ريناتو تشافيز التعادل للوحدة في الدقيقة 29، قبل أن يضع فواز اليامي الضيوف في المقدمة في الدقيقة 52، بعد تمريرة متقنة من عصام جبالي.

واستغل الوحدة النقص العددي في صفوف الرائد بعد طرد حسين الشويش في الدقيقة 71، ليجعل النتيجة 3-1 في الوقت المحتسب بدل الضائع عبر البرازيلي ماركوس جيلياهمي بعد تمريرة حاسمة من فيصل درويش.