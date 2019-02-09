التعادل السلبي يحسم مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي

حسم التعادل السلبي اليوم السبت، مباراة اتحاد جدة مع ضيفه التعاون ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة للدوري السعودي.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد اتحاد جدة إلى 14 نقطة في المركز الخامس عشر وقبل الأخير، في حين ارتفع رصيد التعاون إلى 30 نقطة في المركز السادس، ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 46 نقطة.

فشل لاعبو الفريقين في استغلال الهجمات والفرص الخطيرة التي تهيأت لهم طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

ولم تتغير الأمور كثيرًا في شوط المباراة الثاني عن سابقه، حيث تألق حارسا المرميين وتصديا للعديد من الفرص الخطيرة.

وتوالت الهجمات من الجانبين وسط إخفاق من المهاجمين في استغلال الفرص لينتهي اللقاء بالتعادل.