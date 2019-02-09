“مصادر مضروبة”.. متحدث نادي النصر السعودي السابق يُكذب خبرين عن كريستيان راموس وفيتوريا

نفى عبدالله بن زنان، المتحدث السابق لنادي النصر السعودي، التقارير الصحفية التي أشارت لوجود خلاف بين إدارة النادي، واللاعب الدولي البيروفي كريستيان راموس.

وكانت صحيفة “الجزيرة” قد قالت عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “تصاعد الخلاف بين راموس ونادي النصر واللاعب يتجه للرفع للفيفا على خلفية مستحقاته المالية المتأخرة والبالغه 3 مليون دولار، والتي أمهل فيها الإدارة حتى نهاية شهر مارس”.

وقال بن زنان عبر حسابه الشخصي، معلقا على الخبر: “مصادر مضروبة وأصلاً عقده كامل مليون دولار ولا له أي ريال متأخر، ماتتوبون أنتم”.

وكانت إدارة العالمي قد أعلنت خروج اللاعب من قائمة الفريق عقب التعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

مصادر مضروبة وأصلاً عقده كامل مليون دولار ولا له أي ريال متأخر ????

ماتتوبون أنتم ???? https://t.co/lV2ARXxHYP — عبدالله بن زنان (@bnznan) February 9, 2019

وكان كريستيان لاغروتا، وكيل البيروفي كريستيان راموس، قد أبدى تعجبه من طريقة تعامل النادي السعودي، مع موكله في الفترة الأخيرة.

ونشر حساب النصر على “تويتر” مقطع فيديو، يوم الأربعاء الماضي، ودع فيه راموس، رغم ارتباطه بعقد مع النادي حتى 2021.

أيضاً مصادر مضروبة وكلام غير صحيح وبعيد جداً عن الحقيقة ???? https://t.co/zq1KImBnkB — عبدالله بن زنان (@bnznan) February 9, 2019

كما نفى بن زنان خبر نشرته أيضا نفس الجريدة عن المدير الفني الحالي للفريق روي فيتوريا، وعلقت الصحيفة، قائلة: “مصادر الجزيرة تؤكد عدم رضا مدرب الفريق الأول لنادي النصر روي فيتوريا عن التقرير الذي تسلمه من المدرب السابق هيلدر لتأخر تسليمه له ولعدم مطابقته للواقع”.

ليعلق بن زنان: “أيضاً مصادر مضروبة وكلام غير صحيح وبعيد جداً عن الحقيقة”.